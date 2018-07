Verstappen jubile, Mercedes au tapis, Stoffel doit stopper l'hémorragie...les réactions du GP d'Autriche

Max Verstappen a remporté ce dimanche le GP d’Autriche devant ses milliers de supporters et empoché la 4ème victoire de sa carrière. Ferrari de son côté signe un double podium qui permet à Sebastian Vettel de reprendre la tête du championnat pilote et à la Scuderia de se hisser en tête du classement constructeur.



Mercedes pour sa part tentera d’oublier rapidement ce passage en Autriche. Double abandon pour les troupes de Toto Wolff qui repartent bredouille.



Chez McLaren, les sentiments sont partagés : satisfaction pour Fernando Alonso parti de la voie des stands et 8ème à l’arrivée. Stoffel Vandoorne par contre ne gardera pas un souvenir impérissable de cette course après l’accrochage du départ et son abandon en fin de course. Les semaines difficiles se suivent et la situation doit sans doute peser sur le moral du belge.