Verstappen : "Je suis prêt à lutter pour le titre mondial en 2019"

Lewis Hamilton, déjà sacré il y a quinze jours au Mexique, a remporté dimanche à Sao Paulo le Grand Prix du Brésil et permis à Mercedes de décrocher le titre au Championnat du monde des constructeurs de Formule 1. Il s'agit du 72e succès en carrière pour Hamilton, vainqueur devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari).

Cette deuxième position au Brésil doit à nouveau donner des idées au Néerlandais en vue de la saison prochaine. Il avait répondu à deux intéressantes questions de Gaëtan Vigneron, envoyé spécial de la RTBF à Sao Paulo, avant la course.

Gaëtan Vigneron : J’ai parlé avec Helmut Marko et il m’a dit que Max, depuis le Canada, était vraiment dans le coup et à présent prêt à lutter pour le titre mondial la saison prochaine. Vous êtes d’accord avec cela ?

Max Verstappen : "Oui, oui, je suis d’accord avec ça, mais je n’ai pas beaucoup changé. Et comme je l’ai déjà expliqué auparavant, ce sont des petits détails qui font la différence."

Et pourquoi êtes-vous si optimiste quant à votre avenir avec Honda ?

"En raison des chiffres qu’on voit sur le banc d’essais moteur. Vous savez, la seule chose qui compte, c’est la première place. Deuxième, troisième, quatrième… pour moi, non ! Quand je jette un œil en arrière sur ma carrière jusqu’à présent, que j’aie terminé cinquième ou deuxième d’une course, cela n’a aucune importance pour moi."