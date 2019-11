Verstappen intouchable, Gasly aux anges, Ferrari au tapis : Réactions et débriefing d’un GP de folie - © RTBF

Verstappen intouchable, Gasly aux anges, Ferrari au tapis : Réactions et débriefing d’un GP de... Max Verstappen a remporté ce dimanche le GP du Brésil après une fin de course complètement folle. Parti en pole, le belgo néerlandais empoche sa troisième victoire de la saison et permet à Honda de goûter à nouveau à la victoire en terre brésilienne pour la première fois depuis 1991 et le succès d’un certain Ayton Senna.