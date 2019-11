Verstappen impérial, Hamilton prêt à en découdre, Vettel s'essaye au Français dans le débrief' F1

Max Verstappen s'élancera ce dimanche en pole position du GP du Brésil après avoir dominé la séance qualificative sur la piste d'Interlagos.



"Je suis vraiment ravi, déclarait le pilote Red Bull à sa descente de voiture. Ce matin, en essais libres, c'était déjà pas mal, mais on a encore effectué quelques modifications avant la qualification. La performance du moteur et de la voiture étaient vraiment bien. Voilà ce qui m'a permis de signer la pole."



Au côte de Verstappen en première ligne, on retrouve un Sebastian Vettel qui s'inquiète depuis le début du week-end du rythme de course affiché par les monoplaces de la Scuderia.



Lewis Hamilton, s'élancera quant à lui depuis la troisième position. Le champion du monde sait que la performance de la Mercedes en course peut lui permettre de rivaliser, mais il est également conscient que Red Bull lui donnera du fil à retordre.



"J'espère qu'on verra une super bagarre en course. J'ai hâte d'en découdre. Je n'ai bien évidemment plus grand chose à perdre, mais j'essayerai d'aller décrocher la victoire. Verstappen sera difficile à aller chercher, mais je sais que je devrais pouvoir rivaliser avec Vettel. Il faudra aussi tenir à l’œil les températures, car elles vont augmenter et cela pourrait avoir une incidence sur la course."