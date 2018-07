Verstappen furieux contre son motoriste Renault après son abandon

Comme son directeur Christian Horner peu avant lui, Max Verstappen était furieux envers Renault, le motoriste de l'écurie Red Bull, après son abandon en début de course, dimanche, en Hongrie. "Ce n'est pas la faute de l'équipe, nous le savons. Tu payes des millions pour un produit de qualité et puis tu dois à nouveau jeter l'éponge", pestait le Néerlandais après le Grand Prix. "C'est ridicule, cela n'a aucun sens."

Verstappen a dû ranger sa monoplace après seulement 5 tours. Il était 5e à ce moment-là. "J'ai directement gagné deux places au départ, donc j'étais dans le coup, et puis ça s'est arrêté. Quand tu jettes l'éponge, tu en as assez. Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé, et ça ne m'intéresse pas. Dans tous les cas, ce n'est pas la faute de l'équipe. Cela laisse un goût amer."