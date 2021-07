En arrivant dans le paddock, au milieu de toutes ces nationalités différentes, impossible de ne pas évoquer l’Euro de football qui bat son plein. Sauf que certains pilotes comme le Français Pierre Gasly aurait bien évidemment préféré éviter le sujet après la défaite de l’équipe de France. "Ho non vous allez tous me poser la question aujourd’hui, s’est exclamé le français à notre micro sur le ton de l'humour. Déjà que Stoffel (Vandoorne) m’a envoyé un "gentil" message après l’élimination de la France… Je lui ai dit : "Au moins comme ça vous aurez une chance de gagner". Non mais honnêtement, vous avez une très bonne équipe. Enfin remarquez on avait aussi une bonne équipe et ça s’est terminé très rapidement. C’est vraiment une compétition assez dingue avec toutes ces éliminations : Allemagne, Portugal, France. De votre côté, vous avez une bonne chance d’aller au bout. Je vois bien un Belgique-Angleterre en finale.