Verstappen en pole en Hongrie : et si le titre n'était pas joué ?

GP de Hongrie : les réactions des qualifications et la pole historique de Verstappen - 03/08/2019 Ce samedi en Hongrie, Max Verstappen a signé la première pole position de sa carrière. Le belgo-néerlandais s'élancera en tête aux côtés de Valtteri Bottas. Souvent trop loin des Mercedes en qualification, Red Bull montre que les flèches d'argent, dominatrices dans cet exercice, ne semblent plus hors de portée.Retrouvez dans le débriefing vidéo du jour les réactions et analyse de cette pole historique, de la petite "défaite Mercedes" et de la séance qualificative en demi teinte des Ferrari