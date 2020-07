Verstappen domine la 1ère séance libre à Silverstone, Vettel à l'arrêt

Max Verstappen - © BEN STANSALL - AFP

Verstappen domine la 1ère séance libre à Silverstone - GP Grande-Bretagne 2020 - 31/07/2020 Max Verstappen (Red Bull) s'est montré le plus rapide lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne vendredi sur le circuit de Silverstone. Le pilote néerlandais a bouclé son tour de piste en 1:27.422 et devance Lewis Hamilton (Mercedes) de 474 millièmes de secondes et Lance Stroll (Racing Point) de 582 millièmes de seconde.