Vandoorne : "Une journée très chargée et positive, mais la Q3, ce sera compliqué !"

Stoffel Vandoorne a réalisé respectivement les dix-huitième et dixième temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Autriche, ce vendredi sur le circuit de Spielberg. Après avoir mené différents tests en matinée, le pilote belge a pu viser la performance au cours de l'après-midi, avec succès.

"Cette journée a été très chargée, et assez positive pour nous, a résumé Stoffel Vandoorne au micro de Gaëtan Vigneron, l'envoyé spécial de la RTBF en Autriche. Lors de la première séance d'essais libres, nous avons effectué beaucoup d'essais sur les deux voitures, on a testé quelques nouvelles pièces. Nous avons aussi fait quelques expérimentations au niveau des réglages. L'après-midi, nous avons vécu une session plus "normale", on a essayé de mettre tout ensemble, et la performance était plutôt positive. Les chronos sont très serrés, chaque dixième compte, on l'a encore vu aujourd'hui. Notre pas en avant a été satisfaisant entre les EL1 et les EL2, le feeling était assez positif. J'espère qu'on pourra garder ce rythme samedi."

"Aller en Q3, ce sera compliqué, mais on verra aussi ce que ça donne au niveau de la météo, a repris le pilote McLaren. Quand il fait sec, on perd généralement un petit peu de performance entre le vendredi et le samedi, alors que les autres ont un peu plus de performance dans le moteur. Ce serait bien qu'on arrive un petit pas en avant demain !"