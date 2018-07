Vandoorne : "Une grosse déception, mais on est revenu à un niveau de performance normal"

Lewis Hamilton a empoché le GP de Hongrie 2018. De son côté, notre compatriote Stoffel Vandoorne a été contraint à abandonner dans la 12e manche du championnat du monde de F1 en raison d'un problème au niveau de sa boîte de vitesses. Parti de la 15e place, le pilote de McLaren-Renault était remonté en 9e position lorsqu'il a dû ranger sa monoplace sur le bas-côté.

"C'est une grosse déception. On a fait un super départ et un très bon management avec les pneus. Les deux voitures étaient compétitives. On a pu se mettre dans les points avec un bon pit stop au bon moment. Il n'y avait plus rien à faire, juste à terminer. Malheureusement, la boite de vitesses a cassé. C'est vraiment dommage, je suis très déçu. On aurait pu finir la première partie de saison avec des points. Le plus positif, c'est qu'on est revenu à un niveau de performance normal. On avait un très bon rythme durant la course. De mon côté, je suis satisfait", a précisé le Belge au micro de notre collègue Thibaut Rinchon, envoyé spécial de la RTBF en Hongrie.

"Je suis content d'avoir quelques jours de repos afin de me vider un peu la tête. J'ai envie de revenir très fort à Spa devant mon public, ma famille et mes amis. C'est toujours un week-end particulier là-bas", a conclu le pilote McLaren.