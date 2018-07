Vandoorne : "Un feeling à nouveau normal dans la voiture, se rapprocher du Top 10 sera l'objectif"

Stoffel Vandoorne, dans le creux de la vague depuis quelques Grands Prix, a enfin trouvé de quoi se réjouir ce vendredi sur le circuit du Hungaroring, à Budapest. Après avoir changé de châssis, le pilote belge a retrouvé des sensations à peu près normales à bord de sa McLaren MCL33, et il devrait progressivement être en mesure de grimper dans la hiérarchie ce week-end.

"Le feeling a été plutôt normal dans la voiture, a expliqué Stoffel Vandoorne au micro de Gaëtan Vigneron, l'envoyé spécial de la RTBF en Hongrie. On n'a pas fait de tour chrono avec les "options" (les gommes les plus rapides, les ultra tendres, NDLR) car on a fait une petite sortie de piste, on n'a donc pas pu faire un chrono correct. J'ai mis un pneu dans l'herbe et on a perdu l'arrière. C'est dommage, mais sur les longs runs, la performance est de retour là où elle était quand tout se passait normalement. On a encore un peu de travail en vue des qualifications, on doit trouver le bon équilibre sur la voiture, mais le feeling est de nouveau normal, on peut de nouveau travailler comme avant."

"La Q2, ce serait bien, je ne sais pas si nous serons capables d'aller en Q3, a conclu le pilote belge. Au niveau des pneus, ce n'est peut-être pas non plus une très bonne chose d'être en Q3 (ceux qui s'élancent au-delà de la dixième place peuvent choisir leurs gommes pour le départ, NDLR). Mais être proche du Top 10, ça, c'est l'objectif !"