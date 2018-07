Vandoorne : "Un débriefing constructif, on a peut-être trouvé une direction à suivre"

Stoffel Vandoorne a terminé ce dimanche à Silverstone le Grand Prix de Grande-Bretagne à la douzième place. Parti depuis la 17ème position sur la grille de départ, le pilote belge a donné le maximum et évité les ennuis pour rejoindre l'arrivée de la course à la porte des points malgré une MCL33 toujours aussi "inconduisible"... mais le débriefing qui s'est tenu après le Grand Prix lui donne des raisons d'être optimiste.

"La situation était plus ou moins la même qu'hier, a précisé Stoffel Vandoorne au micro de Gaëtan Vigneron, l'envoyé spécial de la RTBF en Grande-Bretagne. Les conditions étaient à nouveau très compliquées pour nous. J'avais à peu près le même feeling dans la voiture qu'hier. J'ai vécu une course difficile, je pense qu'il y avait des opportunités, mais on n'était jamais vraiment là pour les saisir. Un week-end très difficile pour nous. On vient de faire un débriefing très constructif et de comprendre pourquoi aujourd'hui était peut-être plus difficile pour Fernando comme pour moi. On a peut-être trouvé une direction à suivre pour le futur. C'est au niveau de l'aérodynamisme qu'il y a un problème sur la voiture, espérons qu'on puisse trouver une solution très rapidement."

"On a une semaine et demi avant d'arriver en Allemagne, j'espère que du côté de l'usine, on va en profiter pour trouver quelques updates qui iront dans la bonne direction", a conclu le pilote belge. Il faudra ensuite attendre de monter en piste pour voir comment ça va marcher. Il est important de trouver une solution pour gommer les défauts de cette voiture. C'est sûr qu'avec tout ce qu'on a connu, cette première saison et demi chez McLaren n'a pas été facile, mais nous restons très concentrés, j'ai beaucoup de support du côté de l'équipe, et je fais ce que je peux."