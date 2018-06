Vandoorne : "Un autre circuit, c'est une nouvelle opportunité"

Impuissant le week-end dernier en France au volant d'une McLaren MCL33 dépassée (douzième après une course quasiment parfaite), Stoffel Vandoorne espère avoir une chance de s'illustrer sur le circuit autrichien de Spielberg, l'un des tracés les plus courts de la saison (4.318 km) où les écarts sont généralement très faibles.

"Quand il y a trois courses d'affilée (trois Grands Prix en l'espace de trois semaines, c'est une première, NDLR), c'est toujours difficile d'amener beaucoup de nouvelles pièces, a réagi Stoffel Vandoorne au micro de Gaëtan Vigneron, l'envoyé spécial de la RTBF en Autriche. On en aura quelques nouvelles ici, mais je ne pense pas que ça va complètement changer la performance de notre voiture. Par contre, c'est un autre circuit, et ça, c'est une nouvelle opportunité. Ce circuit est assez différent de celui du Castellet, on verra quelle sera notre performance en Autriche ce week-end. Les écarts sont toujours très serrés entre toutes les équipes ici, et l'an dernier, en qualifications, quelques centièmes pouvaient faire une grande différence. Chaque centième, chaque millième qu'on n'extrait pas de la voiture peut nous faire perdre énormément de positions ici."