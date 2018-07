Vandoorne : "Tout changer afin d'arriver avec une voiture normale en Hongrie"

Lewis Hamilton a remporté dimanche le GP d'Allemagne de Formule 1, à Hockenheim, devant Valtteri Bottas et Kimi Raikkonen. Ce 66e succès en carrière lui permet de reprendre la tête du championnat du monde, avec 17 points d'avance, à Sebastian Vettel, qui a abandonné après être sorti de la piste au 52e tour alors qu'il menait et que la pluie avait fait son apparition. Parti 18e sur la grille, notre compatriote Stoffel Vandoorne a bouclé l’épreuve au 13e rang.

"Il n’y avait pas moyen de faire beaucoup mieux. On était presque dernier au début de la course, presque comme durant tout le week-end. On a rencontré un problème moteur : on allait abandonner la voiture. On a fait un tour au ralenti, puis on a retrouvé des settings qui fonctionnaient à nouveau. On a eu deux tours de retard et la pluie a fait son apparition. J’ai fait le bon choix avec les pneus, en ne mettant pas les pneus pour la pluie. J’ai géré la voiture avec les slicks sous la pluie. On est alors revenu en 13e position. Sans notre souci moteur, on aurait été derrière la safety car au restart", a précisé le Belge à notre micro.

"Le feeling sur le sec était le même que depuis jeudi, je ne m’attendais pas à quelque chose de différent. On n’a pas autant d’appui que la voiture de Fernando, on va donc moins vite dans tous les virages. On n’a pas trouvé la solution ce week-end, c’est au tour de l’équipe de chercher les problèmes. Le plus important, c’est de tout changer pour la Hongrie afin d’arriver là-bas avec une voiture normale", a-t-il ensuite conclu.