Vandoorne : "Si ça tourne en notre faveur, c'est possible de gagner quelques positions"

Stoffel Vandoorne n'a pu faire mieux que le 20ème et dernier temps des qualifications du Grand Prix d'Italie ce samedi après-midi. En grande difficulté au volant de la McLaren, le pilote belge se sent un peu résigné et ne peut plus compter que sur la chance pour la course.

"C’était une qualification très serrée. Il y avait presque dix voitures en 2 dixièmes. Je pense que la différence s’est faite dans les lignes droites. De mon côté, j’ai plus ou moins tout fait pour faire le maximum. On savait que ça allait être très compliqué pour nous. Malheureusement, on n’a pas pu progresser plus, souffle Vandorrne au micro de la RTBF. Je pense que la qualification pour la Q2 était possible quand on voit comment les chronos et les écarts sont serrés. Si ça tourne un tout petit peu en notre faveur, c’est possible de gagner quelques positions. On verra demain."

Clairement en danger au sein de sa formation, le Courtraisien tente tant bien que mal de défendre son baquet. Il souffre toutefois de la comparaison avec son coéquipier Fernando Alonso. L'Espagnol a signé le 13ème chrono.

"Je ne pense pas qu’il y ait de différences au niveau de la voiture, on a juste un peu joué avec les aspirations et peut-être qu’il en a bénéficié un tout petit peu plus que moi. Je ne pense pas en tout cas qu’il y a grand-chose à regarder dans les virages" analyse encore Vandoorne. On savait qu’il n’y aurait pas de miracles ce week-end. Hier (vendredi), on était très loin du compte. Aujourd’hui, on était beaucoup plus proche. C’est peut-être le point positif."

A Monza, les positions n'évoluent pas beaucoup par rapport au départ. Il faudra donc miser sur certains faits de course.

"La course sera longue. Généralement, il n’y a pas grand-chose à faire avec la stratégie. Habituellement, c’est un stop ici donc il faudra avoir un peu de chance avec des choses qui se passent devant qu’on ne peut pas contrôler" conclut-il.

Après les pénalités données à l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), à l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) et au Suédois Marcus Ericsson (Sauber), Vandoorne s'élancera de la 17ème position sur la grille.