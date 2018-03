Vandoorne, satisfait de ses essais libres, attend la pluie avec envie

Stoffel Vandoorne a bouclé les deux séances d'essais libres au programme de ce vendredi à la dixième place. A la veille de la séance de qualification du Grand Prix d'Australie, le pilote belge espère que la pluie s'abattra sur Melbourne pour tirer profit de ces conditions très piégeuses...

"Nous avons passé une très bonne journée, a réagi Stoffel Vandoorne. Nous avons perdu du temps dans le garage lors des 45 premières minutes de la première séance d'essais libres, mais nous avons pu bien rouler ensuite et en apprendre encore un peu plus sur la voiture. C'était ça le plus important après les essais hivernaux ! Nos problèmes n'étaient pas de gros problèmes, et ils ont assez rapidement été résolus. Je me réjouis de déterminer notre set-up pour les qualifications et de voir où cela nous placera. Nous sommes dans une assez bonne situation, le feeling dans la voiture est bon, j'ai l'impression qu'il y a moyen de faire quelque chose ! Tout fonctionne comme prévu, nous devons juste continuer à aller de l'avant pour gagner en performance."

"La possibilité de rouler sur une piste mouillée lors des qualifications samedi, cela m'enchante !, a conclu le pilote McLaren. Je pense que nous sommes dans un peloton où les écarts sont très serrés, ces conditions rendraient les choses un peu plus difficiles pour tout le monde. J'espère que nous pourrons tirer profit de cette pluie qui sont sur nos radars pour ce week-end !"