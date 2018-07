Vandoorne : "Regagner un peu de confiance dans la voiture, et pourquoi pas marquer des points"

Stoffel Vandoorne espère renouer avec une voiture compétitive et dans laquelle il se sent en confiance avant la trêve estivale, et donc sur les tracés de Hockenheim et de Budapest. Le pilote belge, qui reste zen et impassible malgré la période très délicate que toute l'écurie McLaren traverse, tient à rester positif, optimiste, et à essayer de tirer toute l'écurie vers le haut.

"Le mieux, c'est de rester calme, et de préparer le week-end du mieux possible, comme je l'ai toujours fait, a souri Stoffel Vandoorne au micro de Gaëtan Vigneron, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Hockenheim, c'est une nouvelle opportunité. Il reste deux Grands Prix avant la trêve estivale, et ce sont deux opportunités, pour moi, de livrer deux bonnes courses et d'obtenir deux bons résultats, et pourquoi pas d'encore marquer quelques points."

"On est toujours en train de développer un peu la voiture de cette année, il est important pour nous de comprendre les problèmes rencontrés et de ne pas les embarquer dans la voiture de l'année prochaine, a repris le pilote belge. J'espère que la deuxième partie de la saison sera un peu meilleure. La voiture de cette année, jusqu'à maintenant, a été moins compétitive que celle de l'an dernier, et cela ne nous donne pas beaucoup de confiance du tout. L'an dernier, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans la voiture que cette année, mais des choses changent un peu actuellement. Sur les courses à venir, avec de nouveaux updates, j'espère retrouver plus ou moins le feeling de l'an dernier. J'espère regagner un peu de confiance, ce sera plus facile pour réaliser de bons résultats tous ensemble."