Vandoorne : "Quel contraste avec l'an dernier, on a pu se battre avec les autres !"

Stoffel Vandoorne s'est emparé ce dimanche de la neuvième place du Grand Prix d'Australie, première épreuve de la saison 2018 de Formule 1.

Parti depuis la onzième place sur la grille de départ, le pilote McLaren a profité des abandons du duo de chez Haas, Romain Grosjean et Kevin Magnussen, et d'une course menée de main de maître pour marquer deux points dès le début de la collaboration entre l'écurie britannique et du motoriste Renault. De bon augure pour la suite !

"C’est un très bon début de saison, quel contraste avec l’an dernier !, a développé Stoffel Vandoorne au micro de Gaëtan Vigneron, l'envoyé spécial de la RTBF à Melbourne. C’est très positif, on pouvait se battre avec les autres. J’ai peut-être eu un peu de malchance avec la safety car virtuelle, cela m’a fait perdre un petit peu de temps, mais d’une manière plus globale, c’était une course positive. Notre rythme était très performant, et avec les updates qui vont arriver prochainement, j’espère qu’on pourra encore faire un pas en avant."

"Ce n’est que le début de l’aventure entre McLaren et Renault, tout notre effort a été concentré sur l’intégration de ce nouveau moteur dans notre châssis, a conclu celui qui a terminé dans les échappements de la Mercedes de Valtteri Bottas. Lors des prochaines courses, nous aurons des évolutions d’ordre aérodynamique sur la voiture, cela ne peut que nous pousser vers le haut !"