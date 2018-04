Vandoorne prêt à montrer les dents face à Alonso : "C'est ma deuxième saison !"

Neuvième au Grand Prix d’Australie pour l’ouverture de la saison de Formule 1, Stoffel Vandoorne se présente ce week-end au Bahreïn avec le peloton de la F1 pour la deuxième épreuve du championnat.

"Finir avec les deux voitures dans les points, c’est une étape en avant. On a fait preuve d’opportunisme, il reste à confirmer ce week-end, avec des nouvelles pièces sur la voiture, que la performance est au rendez-vous. C’est important de montrer qu’on continue à progresser. Il faut encore attendre un peu avant de pouvoir dire où se situe notre voiture par rapport aux autres. McLaren a toujours été une équipe assez forte pour effectuer de meilleurs développements que les autres", a précisé le Belge au micro de notre collègue Gaëtan Vigneron, envoyé spécial de la RTBF au Bahreïn.

Vandoorne est toujours équipier avec Fernando Alonso, un redoutable compétiteur. Le pilote révélé grâce au RACB National Team est-il prêt à montrer les dents face à l’Espagnol ? "C’est sûr, je ne suis plus un rookie en F1. C’est ma deuxième saison. De mon côté, je sais que j’ai toutes les cartes en main. On a progressé en plusieurs points depuis l’hiver. La course australienne s’est très bien passée, il y a beaucoup de points positifs. Je pense que nous avons une très bonne équipe pour cette saison", a poursuivi le pilote McLaren.

Enfin, il s’agit un peu d’une course à domicile pour sa formation : "Les Bahreïnis sont actionnaires dans notre équipe McLaren. C’est le deuxième GP de la saison, avec des conditions très différentes de Melbourne. Nous sommes dans un groupe très serré où chaque dixième fait la différence. On a des updates ce week-end, on espère que ça nous poussera vers le haut. De mon côté, j’ai été visiter quelques universités au Bahreïn pour passer un message aux futurs ingénieurs de poursuivre leur rêve. Ils étaient très intéressés, le monde de la F1 grandit ici."