Vandoorne : "Pour nous, c'était très difficile de dépasser aujourd'hui"

Treizième à l'arrivée du Grand Prix de Chine, Stoffel Vandoorne n'est jamais parvenu à jouer un rôle de protagoniste ce dimanche et termine hors des points pour la première fois de la saison. Son équipier Fernando Alonso a quant à lui pris la 7e place.

"Nous avons à nouveau connu un départ très difficile", débute Vandoorne au moment d'analyser sa prestation à notre micro.

"Ce n'était pas du tout un bon premier tour de notre part et nous avons perdu quelques places. Après nous sommes tout de même parvenus à remonter quelques positions avec les pneus soft. Ensuite, on savait que c’était important de passer devant les Williams lors du pit-stop et nous y sommes parvenus. Mais oui, cela a été une journée difficile pour nous. C'était beaucoup plus difficile de dépasser aujourd'hui", a ajouté le pilote McLaren qui s'est plaint d'un problème moteur en fin de course.

Déçu, Vandoorne espère se faire mieux dans deux semaines en Azerbaïdjan ou plutôt dans un mois à Barcelone où sa monoplace devrait être équipée de nouvelles pièces.

"On aura pas mal de choses en plus sur la voiture dans les environs du GP de Barcelone. Ce sera alors à nous de prouver qu’on a fait un step en avant."