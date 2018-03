Vandoorne optimiste avant Melbourne : "Beaucoup de tours, beaucoup de potentiel !"

Stoffel Vandoorne est monté ce jeudi pour la toute dernière fois dans la McLaren avant de mettre le cap sur Melbourne, où se déroulera le 25 mars prochain le premier Grand prix de la saison de Formule 1.

La dernière de ses quatre journées d'essais hivernaux s'est bien mieux passée que les précédentes : après s'être montré compétitif en matinée - il a signé le meilleur chrono de la MCL33 cet hiver en gommes hyper tendres (1:18.855) -, le pilote belge a terminé la journée en enchaînant les tours de piste (151 au total).

"Pour ma dernière journée dans la voiture, c'était une très bonne journée !, a souri Stoffel Vandoorne au micro de la RTBF. On a réussi à parcourir beaucoup de tours, ce qui était important après les soucis rencontrés en début de semaine. On a aussi effectué une simulation de course, et cela s'est très bien passé. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, je suis satisfait de ma journée ! Cette voiture a beaucoup de potentiel, même si on ne l'a pas vraiment vu ces derniers jours à cause de nos soucis. Ces problèmes n'étaient pas de gros problèmes, mais cela nous a coûté beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a pu suivre notre programme comme on le souhaitait, on a parcouru plus de 150 tours, c'est très positif ! A Fernando de terminer le travail demain."

"Normalement, à Melbourne, il y aura une évolution sur la voiture, a repris le pilote belge. On doit continuer à travailler dur avec l'équipe. Pour l'instant, les chronos ne veulent pas encore dire grand-chose, parce que tout le monde ne montre pas tout son potentiel ici. Le plus important, ce sera d'être au top à Melbourne !"