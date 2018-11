Vandoorne: "On ne sait jamais ce qui peut se passer, peut-être qu'on se reverra"

Stoffel Vandoorne a disputé sa dernière course de la saison en F1 et sans doute sa dernière course dans la catégorie reine avant un certain temps. Dans moins d'un mois il pilotera une Formule Electrique. Un nouveau challenge qu'il a hâte de commencer, et une forme de soulagement de voir deux années compliquées en F1 se terminer.

Pour l'occasion, le Belge nous a offert des beaux moments de pilotage: "J'ai vraiment tout donné aujourd'hui. Même si on n'était pas assez performant pour marquer des points. Je me suis battu jusqu'au bout avec les autres pilotes, je n'ai jamais rien lâché. Je suis content d'avoir terminé la course et maintenant de commencer un nouveau chapitre." Il ajoute, "ça fait quand même du bien de bien terminer la saison. On sait que les performances globales n'ont pas été bonnes pour nous cette saison mais aujourd'hui c'était le maximum qu'on pouvait faire."

Les proches de notre compatriote étaient présents aux Emirats Arabes Unis pour cloturer un chapitre avec Stoffel: "Il y a eu de l'émotion, c'est sûr. À mon avis demain, quand la pression va retomber, je pense que je vais réaliser ce qui va changer. Mais je n'aurai pas beaucoup de temps d'y réfléchir parce qu'il y a un nouveau chapitre qui commence dans quelques semaines en Formule E. Je suis content que les personnes que j'aime étaient là ce weekend. Elles ont pu célébrer ça avec moi aussi."

Le premier ressenti après ce chapitre bouclé F1, c'est clairement du relâchement: "Les circonstances ont été difficiles ces deux dernières années. On n'a pas toujours été en bonne position. Tout le monde n'a pas pu voir ce qui s'est passé derrière l'écran. de mon côté, je suis assez satisfait de commencer quelque chose de nouveau. On verra de quoi sera fait le futur. En tout cas, j'ai eu beaucoup de soutien de tous les fans à la maison. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur... peut-être qu'on se reverra bientôt ici." C'est tout ce qu'on souhaite au pilote belge.