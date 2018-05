Vandoorne : "On aura pas mal de nouvelles pièces, ce sera visible de l'extérieur !"

Stoffel Vandoorne prendra ce week-end à l'occasion du Grand Prix d'Espagne le volant d'une McLaren-Renault "flambant neuve". Loin d'être satisfait du comportement de sa MCL33 depuis le début de la saison, le pilote belge espère être en mesure de montrer son "vrai visage" sur le circuit de Barcelone, et ce dès les qualifications.

"Tout le monde en attend beaucoup du côté de chez McLaren ce week-end, on amène pas mal d'updates sur la voiture, et ce sera visible de l'extérieur !, a souligné Stoffel Vandoorne au micro de la RTBF. Mais apporter des évolutions à la voiture, c'est quelque chose qu'on fait sur chaque Grand Prix, et ce sera encore le cas lors des prochaines courses. On espère effectuer un petit pas en avant ce week-end. En ce début de saison, on n'a pas répondu aux attentes, nos performances en qualifications n'ont pas été bonnes. J'espère que ce week-end, on pourra faire un pas en avant à ce niveau, cela nous aiderait aussi pour la course, de partir depuis une meilleure position. J'attends de voir le résultat lors des essais libres, on aura beaucoup de choses à tester et à apprendre."

"On n'a pas vécu un début de saison facile, et mon feeling dans la voiture n'est pas bon à 100%, a repris le pilote belge. Quand on n'arrive pas à rouler naturellement à 100%, c'est difficile d'extraire les 100% du potentiel de la voiture ! Mon feeling était presque meilleur dans la voiture à la fin de la saison dernière qu'actuellement. J'espère que les updates vont changer le comportement de la voiture, ainsi que mon feeling : jusqu'à présent, il y a un manque de stabilité à l'arrière de la voiture en entrée de virage. Or, j'aime bien "pousser" en entrée de virage, et quand on n'est pas à 100% en confiance, c'est difficile d'extraire tout le potentiel de la voiture. J'espère que ces nouvelles pièces vont nous aider à faire bouger les choses dans la bonne direction."