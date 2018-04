Vandoorne : "On a presque toujours été au mauvais endroit au mauvais moment"

Stoffel Vandoorne, 16e à Bakou, a signé sa plus mauvaise qualification de la saison. Après des essais libres compliqués, le pilote McLaren ne s'attendait pas à des miracles.



"Ça a été un week-end difficile jusqu'ici", reconnait le Courtraisien a notre micro. "Presque dans toutes les séances, on a été au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a eu beaucoup de drapeaux jaunes. On n'a pas vraiment réussi à trouver le bon équilibre. En qualifications, je me sentais pour la première fois confortable avec la voiture. Mais on n'a pas eu de chance avec les drapeaux jaunes. Je suis un peu déçu de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Vu que c'était un de mes premiers tours en qualifications, la performance n'a pas été aussi mauvaise que ça".



Le circuit de Bakou ne convient pas à la McLaren. "Avec la grande ligne droite, on sait qu'il nous manque pas mal de vitesse (de pointe). Ce n'est pas un circuit facile pour nous. La différence avec Fernando (479 millièmes) se fait surtout dans le dernier secteur. On a pas bénéficié d'aspiration sur le dernier tour et on perd quelques dixièmes là-bas".



Vandoorne essaie de positiver. Il aura le choix des gommes et sait que la MCL33 est plus performante en course.