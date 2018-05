Vandoorne : "Nous sommes partis dans une bonne direction grâce aux évolutions"

Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a effectué vendredi le neuvième chrono de la deuxième session d'essais libres (1:19.722) du GP d'Espagne de Formule 1, sur le circuit de Catalunya (4,655 km) à Montmelo, Barcelone, la 5ème épreuve de la saison. Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de cette session à 1:18.259. Le Belge avait déjà obtenu le neuvième temps ce matin, après un chrono à 1:20.083.

"C'était un vendredi très chargé pour nous, on a essayé beaucoup de choses sur la voiture. Il y a pas mal d'évolutions, notamment sur des éléments qu'on ne voit pas. On a un nouveau package aérodynamique, on a fait beaucoup d'essais, la journée a été assez positive. Grâce aux évolutions, nous sommes partis dans une bonne direction. C'est toutefois encore trop tôt pour en dire plus. On n'a pas encore exploité 100% du package, on a encore beaucoup d'apprentissage à faire. Ca commence à bouger dans la bonne direction", a précisé Vandoorne au micro de notre collègue RTBF Gaëtan Vigneron.

Et d'ajouter : "On voit encore que le plateau est très serré, mais le week-end a plutôt pas mal commencé. A nous de tout mettre ensemble pour les qualifications. Parvenir en Q3, on ne sait pas si c'est possible. On va tout donner pour y parvenir en tout cas."