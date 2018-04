Quatorzième sur la grille de départ du GP de Bahreïn, Stoffel Vandoorne n'était pas vraiment satisfait de ses qualifs. Une session qui n'a pas été positive non plus pour son équipier chez McLaren, Fernando Alonso, 13e.

"On savait que cela allait être très compliqué. Comme à Melbourne, on est dans un peloton très serré où chaque dixième compte", a réagi Vandoorne à notre micro.

"Nous sommes un peu déçus. On sentait qu’il y avait la possibilité d’aller en Q3. Les conditions étaient pourtant très bonnes. On doit encore analyser pourquoi on n’a pas eu de gain au niveau des performances."

Pas question toutefois d'être négatif en vue de la course de dimanche pour Vandoorne. "Notre rythme de course est meilleur que notre rythme qualif. C'est une course où la dégradation joue pas mal et on peut faire pas mal de chose avec la stratégie. C’est une longue course et le choix des pneus pourra aussi faire la différence. Les points ? C’est toujours possible. Il faudra être opportuniste et ne pas faire d’erreur."