Vandoorne : "Malheureusement, on a confirmé que ça allait être compliqué"

Obligé de laisser son baquet au jeune Britannique Lando Norris lors des premiers essais libres du Grand-Prix d’Italie ce vendredi matin, Stoffel Vandorne a retrouvé sa monoplace cet après pour la deuxième séance. Pas vraiment une partie de plaisir puisque le Belge a signé le dernier chrono.

"Il n’y a pas vraiment eu de miracle aujourd’hui. Je n’étais pas dans la voiture pour les essais libres 1 donc je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je n’ai pas vraiment raté grand-chose car les conditions étaient très mauvaises. La FP2 était plutôt une séance normale, sur le sec. Il n’y a pas vraiment eu de surprise. On savait que ça allait être compliqué pour nous ici ce week-end. Malheureusement, on a confirmé ça. Il n’y aura pas grand-chose à faire, on peut peut-être essayer d’améliorer un tout petit peu la voiture mais ça sera difficile de beaucoup progresser" analyse Vandoorne au micro de la RTBF.

"On n’a pas assez progressé depuis le début de saison. C’est dommage. On sait qu’il y a beaucoup de boulot à faire, qu’on doit s’améliorer mais en ce moment, il n’y a pas de nouvelles pièces qui vont nous pousser vers le haut, regrette le pilote belge. On essaye d’expérimenter certaines choses parce que de toute façon on sait que ça ne fera pas de différences au final. C’est la seule opportunité qu’on ait."

Et le pilote McLaren conclure avec humour : "Si on ne regarde pas les chronos des autres et si on roule tout seul, je pense qu’on peut bien s’amuser."