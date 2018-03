Vandoorne : "Les résultats ne reflètent pas le potentiel de la voiture"

Stoffel Vandoorne (McLaren) s'est classé 12e des qualifications du Grand Prix d'Australie, le premier rendez-vous de la saison de F1. Au contact de Fernando Alonso, le Courtraisien a loupé - comme son équipier - la Q3. Notre compatriote reste positif et estime que le potentiel est là pour faire une bonne course. Lewis Hamliton a écrasé ces qualifs de son talent . Il a collé minimum six dixièmes - un gouffre à ce niveau - à tous ses rivaux. Ce qui fait dire à Stoffel que "Mercedes a l'avantage". "De notre côté, cela n'a pas été une séance facile", reconnait le pilote Mclaren à notre micro."J'ai eu un tout petit souci avec le moteur. Pas grand-chose mais on a laissé un tout petit peu de performance qui aurait été la bienvenue. Globalement le feeling avec la voiture est très bon. Et on a une très bonne base pour commencer la saison. Fernando et moi, nous avons fait quelques erreurs de pilotage. Il nous a manqué un petit quelque chose. Je pense qu'il y avait le potentiel d'accrocher la Q3. On savait que cela allait être très serré avec quelques équipes comme Renault et Haas. Les écarts et les résultats de ce samedi ne reflètent pas forcément le potentiel de la voiture. On est un peu déçu mais le positif, c'est qu'on part dans une bonne position".

Surtout que la MCL33 devrait être plus à son affaire en course. "Il y a de quoi faire une belle course. Les longs "runs" étaient très positifs ce vendredi. Il faudra travailler très fort avec l'équipe. Dans les prochaines courses, on aura des nouvelles pièces, peut-être un peu plus de performances. Si on arrive à tout mettre ensemble, on devrait être en mesure de gagner quelques places".



Autre bonne nouvelle, les soucis rencontrés à Barcelone semblent être résolus. "On a eu un bon week-end jusqu'ici. On n'a pas eu trop de problème. On a suivi le schéma prévu. On est McLaren, on est une grosse équipe. La relation avec Renault est encore nouvelle. Mais on devrait être capable de jouer devant."



L'Australie, première course du calendrier, est souvent marquée par les abandons. "Il y a pleins d'opportunités pour la course. Il faut être ambitieux. Il se passe toujours beaucoup de chose. On ne sait pas encore quelle sera la météo. Il faut rester concentré et faire le mieux possible et aller chercher un bon résultat".