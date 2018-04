Vandoorne: "Le train de pneus chauds a payé en fin de course"

Longtemps dans le fond du peloton du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Stoffel Vandoorne est parvenu à marquer deux points en prenant une neuvième place inespérée au terme d'une fin de course riche en rebondissement.

"C'était une course assez mouvementée", analyse le pilote McLaren. "J'avais perdu tous les espoirs de marquer des points mais la safety car est rentrée en piste et j'ai décidé de mettre un train de pneus chauds. On a vu que cela a payé en fin de course. Perdre une position avant le re-start n'était pas un soucis car nos pneus nous ont permis de remonter et de marquer des points."

Dans les points pour la troisième fois en quatre Grand Prix, Stoffel Vandoorne espère disposer d'une meilleure voiture dans quinze jours à Barcelone. "On a encore beaucoup de travail devant nous. On aura de nouvelles pièces à Barcelone. J'espère qu'elles nous apporteront un plus et que cela se verra au niveau des résultats."