Vandoorne : "La réalité, c'est qu'on n'a pas progressé depuis l'an passé"

Stoffel Vandoorne a réussi à sauver dimanche son weekend au Grand Prix de Belgique de Formule 1 après deux journées cauchemardesques. Notre compatriote a franchi la ligne d'arrivée à la 15e place dans cette 13e des 21 manches du championnat du monde 2018. Le pilote McLaren s'était élancé de la 20e et dernière position sur la grille de départ.

"Comme en qualifications, il n'y a pas eu de miracle. Je m'attendais à un week-end difficile, ça a été confirmé durant la course. Elle n'était pas très chouette pour nous, il n'y avait pas vraiment de bagarre donc pas grand chose à faire. Ce sera difficile de faire pire qu'un week-end pareil. Le niveau de performance est loin d'être bon. La réalité, c'est que nous n'avons pas progressé depuis le début de la saison, voire même par rapport à l'an passé", a réagi Stoff à notre micro.

Et de penser déjà à la semaine prochaine : "Il y a encore plus de lignes droites à Monza, ce sera donc encore plus complexe. On donnera le maximum sur d'autres circuits où on pourrait peut-être prendre des points, comme à Singapour."