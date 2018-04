Vandoorne: "La priorité est de faire un week-end clean"

La F1 pose ses valises ce week-end en Azerbaïdjan. Après une 13ème place lors du dernier Grand Prix, en Chine, Stoffel Vandoorne a des ambitions limitées avant d'aborder ce nouveau rendez-vous. "On a quelques nouvelles pièces mais rien qui ne va changer la donne" admet Stoffel Vandoorne au micro de Gaëtan Vigneron. "La priorité est de faire un week-end clean et de comprendre mieux la voiture. On sait que c'est mouvementé ici. Il se passe beaucoup de choses. Notre préparation sera basée sur la performance en course."

Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes chez McLaren. Toute l'équipe cherche à se sortir de cette mauvaise passe. "Il y a un peu de pression dans l'équipe car les résultats ne sont pas au niveau de ce que l'on souhaiterait. Cela bouge à l'intérieur. C'est positif. Tout le monde a compris le message et dans quelle direction on doit travailler. J'espère qu'on verra une progression dans les prochains grands prix."

D'un point de vue personnel, le Belge est concentré sur le futur: "Il faut rester calme. On sait qu'on a pas les niveaux de performance" termine le pilote. "Il reste du travail à faire. On est concentré pour s'en sortir au mieux avec le package actuel. Le point positif, c'est d'avoir Fernando Alonso dans l'équipe. Il est une référence. Tout le monde connait ses qualités. J'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. Son expérience est très utile."