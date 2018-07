Vandoorne: "L'équipe a fait beaucoup d'efforts pour comprendre les problèmes qu'on a connus"

Après deux week-ends catastrophiques, Stoffel Vandoorne a remis les compteurs à zéro et se veut optimiste avant le Grand Prix de Hongrie, qui se dispute ce dimanche. "J'arrive ici avec un bon état d'esprit" déclare le Belge au micro de Gaëtan Vigneron. "C'est la dernière course avant le break d'été et l'opportunité pour nous de terminer la première partie de saison avec un bon résultat. Budapest, c'est le premier endroit où j'ai marqué des points l'an passé (NDLR: 1 point et une dixième position). En tant qu'équipe on a généralement été assez bien ici."

Des changements ont donc été apportés à sa voiture: "On a un autre châssis. Ce n'est pas un nouveau mais c'est un qu'on a déjà utilisé cette saison" continue le Belge. "L'équipe a fait beaucoup d'efforts pour comprendre les problèmes qu'on a connus. Je ne me pose pas de question ce week-end. Je repars de zéro, avec des nouvelles pièces. J'essaye de faire le mieux possible."

Et des changements ont aussi été apportés dans l'organigramme de l'écurie, avec l'arrivée de James Key comme directeur technique, rôle qu'il occupait chez Toro Rosso. "C'est une bonne nouvelle pour l'équipe" termine Stoffel Vandoorne. "Je ne le connais pas encore personnellement. Il a fait des très bons résultats avec les équipes en F1 où il est passé. Ça fait partie de la stratégie d'équipe pour essayer d'améliorer les performances."