Vandoorne : "Je ne sais pas pourquoi les problèmes arrivent uniquement sur ma voiture"

Stoffel Vandoorne a signé le 20e et dernier chrono de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique de Formule 1, vendredi après-midi sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le pilote belge a, à nouveau, rencontré des pépins sur son bolide.

"Cette première journée n'est pas du tout celle que j'avais espéré. On a eu des problèmes toute la journée, avec notamment un souci avec la pédale de frein ce matin. Ce n'est pas une préparation normale pour le week-end. On n'a fait qu'un run plus ou moins dans les conditions normales. Il reste beaucoup de boulot à faire au niveau de la compétitivité. La seule bonne nouvelle pour nous, ce serait la pluie samedi. Ca nous permettrait d'obtenir un bon résultat. Sans pluie, ce sera difficile de passer en Q2 je crois", a précisé le Belge à notre micro.

"Je ne sais pas pourquoi les problèmes arrivent uniquement sur ma voiture. C'est très frustrant et difficile de comprendre pourquoi ça se produit toujours sur la même auto. L'équipe essaie de faire le mieux possible... mais ça commence à faire beaucoup de problèmes dernièrement. Je suis toujours resté très optimiste, mais à chaque fois que je reprends la voiture, un problème apparait. J'aimerais avoir une journée sans souci. J'arrive en Belgique avec beaucoup de motivation, c'est un circuit que j'adore. Je ressens le soutien des fans présents. Ca fait d'autant plus mal au cœur de ne pas pouvoir leur donner un bon résultat", a aussi avancé Stoff.