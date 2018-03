Vandoorne : "Je ne peux pas attendre toute ma vie avant de monter dans une bonne voiture"

Stoffel Vandoorne débutera ce week-end en Australie sa deuxième saison dans la peau de l'un des deux pilotes titulaires de l'écurie McLaren.

Après avoir vécu une année très compliquée en 2017, le pilote belge aspire à beaucoup mieux, et ce malgré les nombreux problèmes de fiabilité rencontrés lors des deux semaines d'essais hivernaux à Barcelone.

"Nous sommes tous très compétitifs, et notre équipe est très professionnelle, elle a toutes les capacités nécessaires pour jouer devant, a détaillé Stoffel Vandoorne au micro de la RTBF. Mais cela commence à faire longtemps que l'équipe n'a plus gagné. Maintenant, il faut que les résultats commencent à arriver ! De mon côté, je sais que je suis encore jeune, mais je ne peux pas attendre toute ma vie avant de monter dans une bonne voiture. C'est pareil pour Fernando, il a connu beaucoup de succès par le passé, et cela fait longtemps qu'il n'a plus goûté à la victoire. Il est très compétitif également, et il ne veut plus attendre longtemps avant d'avoir une voiture très compétitive. Il y aura de la pression, c'est normal. Maintenant, avec le moteur Renault, on aura une très bonne référence et deux équipes à qui se comparer, Renault et Red Bull. C'est positif pour l'équipe d'avoir un peu plus de pression maintenant, histoire de produire une voiture qui sera capable de gagner."