Vandoorne: "Je n'ai pas oublié comment piloter une voiture"

Stoffel Vandoorne vit une saison compliquée dans sa McLaren. Et la situation ne s'améliore pas au fur et à mesure des Grand-Prix. Il est seizième au classement des pilotes, avec huit petits points, pour 44 pour son coéquipier Fernando Alonso, dont il n'est pourtant pas loin en termes de chronos. Il n'y a pas eu d'éclaircie pour le Belge à Spa-Francorchamps. Il a terminé dernier, à la quinzième position. Et comme en Belgique, il espère de la pluie à Monza, l'élément météorologique semble être son seul espoir pour le moment.

En arrivant à Monza, notre compatriote peut se dire que le weekend sera difficilement plus compliqué qu'à Francorchamps, la semaine dernière: "Le Grand Prix de Belgique était très compliqué pour nous, on a eu beaucoup de problèmes. Ce week-end est un nouveau challenge. On sait que ça ne sera pas très différent ici. Spa et Monza c'est peut-être les pires circuits pour nous en ce moment. La seule chose qui pourrait être positive pour nous, ce serait la pluie. C'est possible qu'il y en ait aux essais libres et en qualifications. On verra si ça peut nous donner une opportunité."

N'est-il pas lassé de devoir toujours incriminer sa voiture alors qu'il ne roule pas forcément mal et ne peut pas démontrer sa vraie valeur? "Je pense que tout le monde le sait. Ça fait partie de la Formule 1. Je pense que j'ai assez prouvé par le passé: je suis capable de gagner des courses, des championnats. Je n'ai pas oublié comment piloter une voiture. On sait que la situation est compliquée en ce moment et on ne peut que s'améliorer."