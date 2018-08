Vandoorne : "Je n'ai pas de doute ou de question sur mon avenir"

Spa-Francorchamps est en mode Formule 1. Dans les paddocks, tout est pimpant. Le grand cirque est installé et prêt à accueillir ces artistes. Le jeudi, c’est le jour d’arrivée au circuit des pilotes après un peu moins d’un mois de vacances. Ils ont le sourire, la saison reprend sur le plus beau circuit du monde.

L’ambiance est encore détendue. Le Belgo-Canadien Lance Stroll joue aux fléchettes avant que tout ce petit monde ne rencontre la presse. On est en période de transferts et, forcément, les rumeurs vont bon train. La principale cible des supputations en tous genres : notre Stoffel Vandoorne national. Sera-t-il encore en Formule 1 la saison prochaine ? Le Belge compte bien tout faire pour conserver son baquet. "De mon côté, je n'ai pas de doute ou de question sur mon avenir. Je sais une chose : je vais tout donner ce week-end et durant les prochaines courses pour prouver que je mérite ma place ici", précisé Vandoorne à notre micro.

Comme les autres stars de la Formule 1, comme Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, les prétendants au titre, Vandoorne est aussi allé à la rencontre du public. Un bain de foule au milieu de ses supporters. "Je peux compter sur beaucoup plus de soutiens ici par rapport au reste de la saison. C'est toujours sympa de voir les encouragements, ça donne un boost supplémentaire", poursuit le Belge.

Pour les pilotes, la journée se termine. Les mécaniciens, eux, finissent d’assembler les voitures. Les premiers vrombissements des moteurs, ce sera pour vendredi 11 heures.