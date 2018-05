Vandoorne : "J'étais bloqué derrière tous les autres, c'était impossible de dépasser"

Daniel Ricciardo s'est imposé au terme du GP de Monaco de Formule 1, sixième épreuve de la saison. Dans les rues monégasques, l'Australien a devancé Sebastian Vettel (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes). Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a terminé 14e suite, notamment, à un arrêt au stand malheureusement prolongé.

"Ce n’était pas la course la plus amusante de notre saison, mais c’est sans doute le cas pour tout le monde. On n’avait pas un bon départ. Le premier relais n’était pas bon car on avait beaucoup de dégradations des ultra-softs. Impossible donc de faire ce qu’on voulait. Je ne sais pas quel problème nous avons rencontré durant notre premier arrêt au stand. Toujours est-il que nous avons perdu quelques secondes. On était ensuite beaucoup plus rapide en super-softs, mais bloqué derrière tous les autres. C’est malheureusement impossible de dépasser ici. On était beaucoup plus rapide que Magnussen, à mon avis 1.5 seconde. J’ai tenté quelque chose à la sortie du tunnel, il n’y avait pas vraiment moyen d’aller le dépasser. En fin de course, on était presque dernier. Il n’y avait plus rien à perdre, on a tenté un changement de gommes hyper-softs sous la safety car virtuelle. Je suis ressorti derrière Ricciardo et je n’ai pas vraiment pu en profiter", a détaillé calmement le pilote belge.

"Une autre stratégie était possible. Quand on voit par exemple Hulkenberg, qui a démarré juste devant nous, ils ont fait un meilleur boulot avec le management des pneus. On a eu beaucoup de mal dans ce domaine ce week-end. On aurait été proche de Hulkenberg sinon. Nous avons une vision claire des points à améliorer. On a fait un petit step en avant durant les deux dernières semaines. J’espère que ça va continuer à avancer dans le bon sens. Les prochains week-ends ne sont peut-être pas les meilleurs pour nous : il y a tous des virages dans lesquels nous n’avons pas forcément un avantage comparé aux autres et il y a aussi des longues lignes droites", a conclu Vandoorne.