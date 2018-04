Vandoorne: "J'ai encore une marge de progression pour les qualifications"

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) a signé le meilleur chrono des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan, 4e manche du Championnat du monde de Formule 1, ce vendredi. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a dû se contenter de son côté du 19e et avant-dernier temps alors que son équipier Fernando Alonso a réalisé le sixième temps. "Les résultats ne veulent pas dire grand chose aujourd'hui" se défend Stoffel Vandoorne au micro de Gaëtan Vigneron. "Je n'ai pas pu faire un tour en ultra soft, j'ai eu du trafic. J'ai donc encore une marge de progression. Les conditions étaient difficiles. La piste était sale. On a compris pas mal de choses avec les nouvelles pièces. A nous d'exploiter cela demain."

"Il y a des choses positives. On a amené des nouvelles pièces et on a fait pas mal de choses pour mieux comprendre la voiture, surtout pour la vitesse en ligne droite. Il faudra voir comment cela ira ce samedi. Les autres équipes aussi ont progressé. J'espère qu'on pourra faire un pas en avant."

Cela dépendra aussi d'un élément décisif: l'aspiration. "L'aspiration joue beaucoup ici" termine le Belge. "On peut facilement gagner du temps. Il y a parfois 1/2 seconde de différence. Il faut espérer avoir quelqu'un devant soi pour l'utiliser."