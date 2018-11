Vandoorne impatient que la saison se termine: "Ça va faire du bien"

Stoffel Vandoorne a pris la 18e place de la dernière séance de qualifications de la saison samedi à Abou Dhabi. Le pilote courtraisien n'a pas caché un certain soulagement à la veille de sa dernière course en F1 avec McLaren Renault. "J'ai fait le maximum possible. Je me suis surtout amusé", a lâché Vandoorne à notre micro après les qualifs.

"J’ai fait de très bonnes courses dernièrement et j'espère pouvoir continuer sur la même voie demain. Ça fait du bien de voir que cela se termine car la saison n’a pas été très bonne pour nous. On n'a pas été performant du tout. C’était pire que l’an dernier. Après la course de demain, je serai content car je pourrai me lancer dans un nouveau challenge en formule E."