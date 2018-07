Vandoorne et ses problèmes techniques : "Mon Grand Prix sera peut-être une... séance d'essais"

Stoffel Vandoorne a passé une nouvelle journée très compliquée sur le circuit de Silverstone. Éliminé dès la Q1 et seulement 17ème de la séance de qualification, le pilote belge n'a jamais réussi à exploiter le potentiel de sa McLaren MCL33.

"Je pense que techniquement, il y a un gros problème avec la voiture, a révélé Stoffel Vandoorne au micro de Gaëtan Vigneron, l'envoyé spécial de la RTBF en Grande-Bretagne. Depuis ce matin, il y a quelque chose qui n'a pas l'air bien. C'est difficile à comprendre, la voiture était inconduisible. Impossible d'aller en chercher plus. En ce moment, on essaie tous ensemble d'identifier le problème et de trouver comment redresser le tir."

"Je pense que dimanche, ce sera compliqué, et le plus important, ce sera de comprendre les problèmes rencontrés ce samedi, a conclu le pilote belge. Pour nous, ce sera peut-être une séance d'essais durant toute la course, mais on essaiera de faire le mieux possible. Il fait très chaud, il y a beaucoup de dégradation sur les pneus, j'espère que cela pourra nous mettre dans une meilleure situation."