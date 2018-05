Vandoorne et sa MCL33 reliftée 9e temps des premiers essais libres à Barcelone

Stoffel Vandoorne a signé le 9e chrono, en 1:20.083, des premiers essais libres au Grand Prix d'Espagne de Formule 1, 5e épreuve de la saison, vendredi sur le circuit de Catalunya (4,655 km) à Montmelo, Barcelone.



Le pilote McLaren a tourné 28 tours avec une monoplace ayant connu quelques modifications aérodynamiques. "Tout le monde en attend beaucoup du côté de chez McLaren ce week-end, on amène pas mal d'updates sur la voiture, et ce sera visible de l'extérieur", avait annoncé le Courtraisien à notre micro.



Ce vendredi, on a pu découvrir le nouveau museau de la MCL33. Le nez est désormais affublé de trois ouvertures. Il est sans doute trop tôt pour tirer de vrais enseignements mais les premiers signes sont encourageants.



En retrait sur les deux derniers Grand Prix en essais libres (entre 13e et 19e) et en qualifications (14e et 16e), l'ancien champion GP2 a intégré le Top 10. Il n'avait plus été aussi bien classé depuis la 3e séance d'essais à Melbourne.

Son coéquipier, l'Espagnol Fernando Alonso (1:19.858) a réussi un meilleur chrono pour se hisser au 6e rang.