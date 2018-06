Vandoorne : "Du bon boulot, une bonne course... Difficile de faire beaucoup mieux !"

Stoffel Vandoorne a rallié ce dimanche l'arrivée du Grand Prix de France en douzième position. Parti depuis la 17ème place sur la grille de départ, le pilote belge a réalisé une belle remontée malgré une McLaren MCL33 dépassée et aurait difficilement pu espérer mieux.

"Et pourtant, je n'ai pas vraiment pris un bon départ !, a souri Stoffel Vandoorne au micro de Gaëtan Vigneron. C'est toujours un point sur lequel on doit travailler, en équipe. Mon premier tour a ensuite été plutôt positif, on a gagné quelques places. On était sur une stratégie différente, on n'est pas passé par les stands au début du Grand Prix malgré la sortie de la safety car. Je pense que notre rythme en course était bien meilleur qu'en qualifications, comme c'est le cas depuis le début de l'année. On savait que sans problèmes pour les autres ou sans de multiples sorties de la safety car, ce serait compliqué pour nous de marquer des points. Malheureusement, on ne pouvait pas en faire beaucoup plus aujourd'hui. On a extrait le maximum de ce qu'on avait."