Vandoorne: "Déçu de la vitesse globale de ma voiture"

Stoffel Vandoorne a signé le 15e temps des qualifs du GP du Canada samedi. Le pilote McLaren Honda a fait le bilan de sa première partie de week-end à notre micro.

"Si on regarde notre performance, c'est un très bon week-end jusqu’ici", a entamé Vandoorne qui n'a pas tardé à nuancer.

"La seule déception, c'est que la vitesse globale de la voiture n’a pas été très bonne au niveau des qualifications. Il y a beaucoup de boulot à faire, on doit encore analyser pas mal de choses. On n'a pas progressé beaucoup depuis le début du week-end alors que d’autres équipes ont fait de grands pas en avant. C’est pour cela qu’on ne fait progresse pas entre les essais libres et les qualifications."

Notre compatriote espère donc remonter quelques places durant la course, d'autant plus que le feeling avec sa monoplace augmente de semaine en semaine. "C'est un circuit où l'on peut dépasser et où tout est possible, surtout avec la 3e zone de DRS. Il y a aussi un coup à jouer au niveau de la stratégie. Je fais des petits pas en avant en termes de feeling avec la voiture. Ça s’est vu au niveau des résultats ces dernières semaines et au niveau de la comparaison avec Fernando."