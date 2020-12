Vandoorne déçu après avoir été écarté : "Après tout le temps consacré à ce programme, cela fait mal"

Mercredi Stoffel Vandoorne a vu l’opportunité de remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes pour le GP de Sakhir lui passer sous le nez au profit de George Russel. La déception était évidemment très grande pour le pilote belge qui a attendu 24h pour réagir sur ses réseaux sociaux.

"Bien évidemment, je suis très déçu de ne pas avoir l’opportunité de rouler pour Mercedes ce week-end. Après avoir passé toute l’année à voyager pour être présent à toutes les courses de F1, après avoir consacré autant de temps, d’entraînement physique et d’engagement dans ce programme… cela fait mal. D’un autre côté, je respecte le choix de mettre George Russel dans la voiture. Il a été l’un des pilotes les plus remarquables et il mérite pleinement cette opportunité", a notamment écrit Vandoorne sur Instagram.

"Ce sont des moments comme ceux-ci qui vont rendre ma conduite encore plus grande et je peux vous assurer que je vais continuer à donner à 100% ! Merci beaucoup à tous pour tous vos messages de soutien", a poursuivi Vandoorne qui a également eu quelques mots pour Lewis Hamilton. "Je souhaite à Lewis un prompt rétablissement et j’espère qu’il sera de retour dans la voiture dès que possible. Personne ne peut le remplacer !"