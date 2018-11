Vandoorne: "Cette dernière partie de saison a été très bien pour moi"

Stoffel Vandoorne aborde à Abu Dabi son dernier Grand Prix en Formule 1 avant de tenter une nouvelle aventure en Formule Electrique. Comme il le répète depuis plusieurs semaines, il aborde la fin de saison sans pression avec pour unique but de prendre du plaisir.

Le Belge avoue ressentir une émotion particulière: "Ça va être un weekend un peu spécial je dirais. Un dernier grand prix en Formule 1... Mais de mon côté, je vais essayer d'en profiter un maximum, de faire le mieux possible comme je l'ai fait lors des dernières courses et puis voilà on continue vers un autre challenge pour moi qui va commencer très bientôt en Formule E."

Stoffel est parvenu à réaliser de meilleures courses lors des derniers grands prix: "Je pense que tout le monde l'a remarqué. Je pense qu'on a fait de très bonnes courses aussi avant mais on était un peu moins compétitif... ou les résultats globaux n'étaient pas forcément très bons. Mais je pense que cette dernière partie de saison a été très bien pour moi."

Le Belge est actuellement dans une longue série d'éliminations dès la Q1 en qualifications... Une Q2 est-elle envisageable ce weekend? "Je pense que ça va être compliqué pour nous. La situation est restée la même tout le long de la saison... On est à la dernière course de l'année et il n'y a pas vraiment de changements sur la voiture donc sauf s'il se passe quelque chose d'inexplicable ce weekend. On verra bien comment ça va se passer."