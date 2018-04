Vandoorne : "Ce serait bien d'aller en Q3"

Stoffel Vandoorne a signé les 13ème et 10ème temps des essais libres ce vendredi sur le circuit international de Sakhir du Grand Prix de Bahreïn. Le Belge s’est montré plutôt satisfait de sa performance lors de la 2ème séance disputée en nocturne comme la qualification et la course.

"C’est vraiment la 2ème séance d’essais libres qui comptent puisqu’elle est disputée dans les mêmes conditions que la qualification et la course. On a donc fait le plus de boulot lors de cette séance. On peut quand même faire quelque chose en FP1 et FP3 même si les conditions plus chaudes ne sont pas vraiment représentatives. Les chronos qu’on fera en qualification seront beaucoup plus rapides que dans ces séances-là. C’est donc un challenge pour tout le monde de faire les bons ajustements" explique le pilote McLaren.

"C’est un vendredi assez positif. Il y a pas mal de nouvelles pièces sur la voiture. On a fait beaucoup d’effort pour essayer de comprendre leur fonctionnement, poursuit-il. On est dans un groupe où chaque dixième va beaucoup compter, c’est très serré. Il faut qu’on progresse encore un peu pour demain."

"On va se concentrer pour faire une bonne qualification et on verra après pour la course. Ce serait bien d’aller en Q3. Il faudra faire le job sans faire d’erreurs" assure Vandoorne qui se projette tout de même déjà un peu sur la course de dimanche.

"Ça a toujours été un Grand Prix où il y a pas mal de dépassements. La dégradation des pneus joue beaucoup ici" conclut-il.