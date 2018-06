Vandoorne : "Ce sera compliqué de dépasser, même avec les 3 zones DRS"

Seizième temps des qualifs du GP d'Autriche, Stoffel Vandoorne s'élancera de la 15e place dimanche suite au changement de boîte de vitesse de Charles Leclerc. Un résultat qui ne peut évidemment pas satisfaire le pilote McLaren, plutôt résigné à notre micro.

"On était pas assez rapides tout simplement. La semaine dernière on était aussi out en Q1. Il faudrait faire un pas en avant pour être dans un groupe plus compétitif. En général, nous n'avons pas amené beaucoup d'innovations sur les dernières courses et c'est donc normal de ne pas progresser."

Pour entrer dans le TOP 10, Vandoorne espère que la pluie puisse venir chambouler la hiérarchie. Dans le cas contraire, il est plutôt sceptique sur ses chances de remonter et ce malgré les trois zones de DRS présentes sur le circuit. "Le DRS ne va pas changer grand chose. Même avec les trois zones ce sera compliqué de dépasser. Sans pluie, ce sera une course standard avec un pit stop et pas beaucoup d'action", a conclu Vandoorne.