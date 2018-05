Vandoorne : "C'est notre meilleure qualification de la saison"

Lewis Hamilton a dominé samedi les qualifications du Grand Prix d'Espagne, 5e épreuve de la saison de Formule 1 sur le circuit de Barcelone-Catalogne (4,655 km) à Montmelo, pour décrocher sa première pole position depuis la manche d'ouverture en Australie. Il a devancé Valtteri Bottas, Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen.

Stoffel Vandoorne a obtenu le 11e chrono de la séance. "Les qualifications étaient très serrées, il ne manquait qu'un tout petit peu pour parvenir en Q3. On a fait un petit pas en avant, c'est notre meilleure qualification de la saison. Je suis 11e, Fernando est lui en Q3. Il y a encore beaucoup de travail à fournir, mais c'est un point positif. Le samedi est notre point le plus critique. On ne parvient pas encore à exploiter le maximum de notre potentiel. C'est là qu'on travaille fort pour s'améliorer. C'est plus facile de se battre devant si on s'élance à une meilleure position. On a joué pas mal avec les pneus car ce n'était pas évident d'identifier le bon choix. On a utilisé les mediums et les super-softs en Q1, puis les softs en Q2. Notre position est assez bonne en vue de la course", a précisé le Belge au micro de notre collègue RTBF Thibaut Rinchon.

11e en qualif, notre compatriote se tourne maintenant vers la course de dimanche. "Les évolutions sur la voiture constituent un premier pas en avant. Il n'y a pas encore une solution pour tout. On aura des updates à chaque course, ça va nous pousser vers une meilleure balance. Fernando et moi espérons terminer dans les points, nous avons le potentiel pour le faire. On tourne généralement mieux en course. Il faudra fournir une course opportuniste et sans erreur. Il n'y a pas de raison pour ne pas terminer dans les points", a conclu Stoff.