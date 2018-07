Vandoorne: "C'est le pire vendredi de ma carrière"

La F1 a déposé ses valises en Allemagne pour ce week-end. Les deux premières séances d'essais libres ont été décevantes pour le Belge Stoffel Vandoorne, dernier à chaque fois sur les 20 participants.

"C'est le pire vendredi de ma carrière" déclare Stoffel Vandoorne au micro de Gaëtan Vigneron. "On a fait pas mal de tests ce matin sur la voiture pour essayer les pièces et comprendre ce que l'on a. Cet après-midi, on a connu une nouvelle séance difficile. On a de nouveau des problèmes similaires à ceux qu'on a connus dans la voiture à Silverstone. La question du moment est: comment remettre la voiture dans des conditions normales?"

"On voit clairement qu'il y a des problèmes" enchaîne le Belge. "On ne voit pas comment faire fonctionner la voiture. Il faut qu'on trouve une solution. On est de loin les derniers. Il y a vraiment de gros problèmes. Il y aura beaucoup d'investigations à faire ce soir. Probablement qu'on changera pas mal de pièces sur la voiture pour demain."