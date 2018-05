Vandoorne avant 'son GP à domicile' : "Un coup d'éclat à Monaco ? Je l'espère !"

Après son abandon au GP d’Espagne durant la dernière course, Stoffel Vandoorne est prêt pour l’épreuve monégasque, là où il réside par ailleurs.

"Le rendez-vous de Monaco, c’est le roulage en piste, mais beaucoup d’événements autour aussi. Mon planning est très chargé. Le plus important, c’est d’avoir une bonne nuit et de bien récupérer avant les séances. Le but du week-end sera de ne pas faire d’erreur en début de week-end et de faire une belle progression pendant les essais libres pour maximiser le temps en piste. Ensuite, il faudra être là au bon moment durant les qualifications. Un coup d’éclat à Monaco ? Je l’espère ! Je dois construite mon week-end, ne pas en vouloir trop dès le début puis être présent en qualifs quand ça compte", a précisé le Belge à notre micro.

Le pilote McLaren-Renault apprécie le tracé monégasque. Il est, qui plus est, en confiance : "Les upgrades apportés à la voiture à Barcelone ont clairement été une étape en avant. Ici, il y a moins de différences entre les moteurs donc on croit qu’on sera un peu plus compétitif ce week-end. C’était un bon week-end pour nous l’an dernier en termes de performance, pas forcément au niveau du résultat. Je compte à nouveau être très performant ici ce week-end. Le fait d’avoir gagné en GP2 sur ce tracé ne change pas énormément de choses. C’est un circuit qui me plait et que je connais bien. J’ai fait de bons résultats ici. Ce sera pareil cette année. Il y aura toujours trois équipes devant, on espère être la quatrième."